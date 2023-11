Mign***a e pure ladra | Ilary Blasi asfalta Francesco Totti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Un ritratto intimo e inedito diquello che emerge dal documentario "Unica", in uscita oggi, venerdì 24 novembre, su Netflix. La conduttrice ha deciso di raccontarsi pubblicamente per la prima volta da quando è finito il matrimonio con. "Andava tutto bene. Facevamo sesso regolarmente, forse anche di più di una coppia che sta insieme da vent'anni - ha confessato la-. Eravamo sereni, poi è iniziato questo periodo e i nostri incontri si sono fatti sporadici". La crisi sarebbe iniziata a fine ottobre dello scorso anno, quando l'ex calciatore avrebbe cominciato a essere distante e arrabbiato. In quel periodo avrebbe accusatodi averlo tradito con un ragazzo (del quale nel film non si fa il nome). "Il bello è che la sera prima di averlo scoperto a ...