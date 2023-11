Migliori Router Wi-Fi 6E | cosa sono e come funzionano

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 24 novembre 2023) Tra i nuovi modem in commercio è possibile trovare le nuove tecnologie di connessione Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E. Entrambe permettono di raggiungere velocità elevatissime, ma solo entro un determinato raggio del modem (più ci allontaniamo più la velocità cala), oltre a presentare il supporto ad una nuova banda di trasmissione. Nella seguente guida vi mostreremo iWi-Fi 6E, mostrandovi qualile differenze di velocità tra le varie tecnologie e qualescegliere per poter connettere tutti i dispositivi presenti in casa. LEGGI ANCHE: Meglio un802.11ac o 802.11n?1) Cos'è il Wi-Fi 6E La tecnologia Wi-Fi 6E, che presto diventerà nuovo standard di connessione, offre velocità più elevate e minori interferenze rispetto alle tecnologie utilizzate fino a questo momento (Wi-Fi 4, Wi-Fi ...