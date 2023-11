“Mi sono formato a Messina | ma i 2 milioni di euro per la mia ricerca Erc li porto all’Università di Barcellona L’Italia non attrae più cervelli e spreca troppe risorse”

Daniele Dal Moro svela come sono andate davvero le cose al Gran Hermano Vip : “Ecco perché mi sono trasformato nel demonio!”

“Le querele temerarie sono uno schiaffo al diritto del cittadino a essere informato. In Italia aumentano - ma nessun governo è intervenuto”

Francesco Facchinetti - il nuovo "parrucchino" biondo platino : «Mi sono trasformato in Ken di Barbie»

Centri antiviolenza, nel 2022 aumenta offerta: la fotografia Istat

Il personale che opera nei Centri antiviolenza èe aggiornato attraverso corsi specifici organizzati dai CAV (79,9% dei casi). I Centri del Nord - estpiù attivi sul fronte formativo (90,...

“Mi sono formato a Messina, ma i 2 milioni di euro per la mia ricerca Erc li porto all’Università di Barcello… la Repubblica

Lo sciopero sull'Elisir. La prima è a rischio il Resto del Carlino

Pistorius ottiene la libertà condizionata 10 anni dopo il delitto della fidanzata

I risultati sono stati resi pubblici ieri ... consequences and solutions”. Ruben Durante, formato in un ateneo italiano, porterà i sostanziosi fondi europei in un’università spagnola, la Pompeu Fabra ...