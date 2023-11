“Mi piace | troppo sensuale” Grande Fratello | a pochi giorni dal nuovo arrivo è già ‘storia’

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 24 novembre 2023) I nuovi arrivi alsi stanno rivelando scelte vincenti dal punto di vista delle dinamiche. Non solo Perla Vatiero, che da quando abita la Casa ha già scombussolato il suo ex fidanzato Mirko Brunetti. Ricordiamo che nell’ultima puntata andata in onda, quella di lunedì scorso, Alfonso Signorini ha dato il benvenuto ad altri due volti noti al pubblico televisivo: Marco Maddaloni e Sara Ricci. Sono dentro dassimi, dunque, ma tanto è bastato per ‘accendere’ una scintilla. Proprio così: l’attrice collega di Beatrice Luzzi in Vivere ha conquistato subito un inquilino che no, non è Giuseppe Garibaldi. Il bidello calabrese era infatti subito stato sentito dal conduttore. “Giuseppe, tiSara?”, gli aveva domandato Signorini per poi incalzarlo: “Tra l’altro devo dirvi che Sara ...