MFE | i ricavi spingono il titolo in Borsa

(Di venerdì 24 novembre 2023) Media, Mfe strappa indel 7% Profitti oltre le attese a 71 milioni Il Sole 24 Ore, di Andrea Biondi, pag. 30 Azioni Mfe A che a fine giornata hanno concluso le contrattazioni in rialzo del 7,17%, mentre le Mfe B, quelle con lo diritti di voto per ogni, hanno evidenziato un progresso del 6,18 per cento. Lapromuove i conti dei primi nove mesi del gruppo Mediaset, conclusi conscesi del 2% a 1,862 miliardi, ma con vari punti a favore: una raccolta che, come anticipato dal board member di Mfe e numero uno di Publitalia, Stefano Sala al Sole 24 Ore in un’intervista dello scorso 9 novembre, a ottobre in Italia è aumentata dell’8 % e che anche a novembre dovrebbe rimanere sulla stessa falsariga; un indebitamento stabile a 877,5 milioni; un flusso di cassa positivo a 285,8 milioni contro i 359 ...