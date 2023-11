Mezzo chilo di cocaina nel doppiofondo sotto il sedile dell’auto | in manette 48enne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSu un auto appena uscita del casello autostradale A14 di Loreto/Porto Recanati i finanzieri della tenenza di Osimo hanno scovato 500 grammi diche erano occultati in un, artificialmente ricavatoildel guidatore. La scoperta è avvenuta durante i normali pattugliamenti su strada ed in particolare sugli snodi di collegamento più importanti della viabilità della provincia di Ancona. Alla guida della vettura undi origini campane, residente a Napoli, che alle normali domande dei finanzieri osimani non ha saputo dare una motivazione circa la sua presenza in terra marchigiana, anzi ha palesato molto nervosismo appena i finanzieri hanno iniziato ad ispezionare il veicolo anche con l’ausilio dell’unità cinofila. Il cane anti-droga Olimpo, ...