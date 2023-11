Mezze maniche che passione | tutti i segreti di questo taglio di pasta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 24 novembre 2023) Ci sono tagli diche diventano facilmente dei must nelle cucine di alcune persone: anche se fatte tutte con gli stessi ingredienti, infatti, il tipo di lavorazione e la forma che assumono le rendono più indicate per alcuni tipi di piatti o, addirittura, le preferite. Lesono tra quelle più amate dagli italiani, grazie alla loro grande capacità di trattenere il condimento e soprattutto all’alta versatilità che le porta ad essere indicate per tanti piatti differenti. Nell’articolo che segue vogliamo rendere onore aprezioso, raccontando la sua nascita, da dove arriva il loro nome e soprattutto quali sono le tecniche per prepararle nel migliore dei modi. Un tuffo nel passato: come sono nate leLe ...