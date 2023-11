Mezza… Verità su Speranza Sul ministro indagato già chiesta l’archiviazione

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 24 novembre 2023) In sofferenza per mancanza di pandemia Ladi Maurizio Belpietro ieri ha sfornato una prima pagina e una conseguente brutta figura. Andiamo con ordine. Nelle edicole d’Italia ieri il quotidiano titolava: “per omicidio”. Per il quotidiano ci sarebbero “clamorosi sviluppi” della loro in. “All’excontestati anche somministrazione di medicinali guasti e falso”, scrivono i giornalisti. Imperdibili poi gli editoriali in appoggio. “Siamo arrivati alla resa dei conti – scrive Marianna Canè -. Le gigantesche bugie, le intollerabili omissioni, i dati falsati, tutte le mancanze nella gestione della campagna vaccinale…”. E così via. In sofferenza per mancanza di pandemia Ladi Belpietro ieri ha sfornato una prima pagina sue ...