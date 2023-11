Metto la zucca in questo sacchetto e ci preparo il mio dessert preferito Ha 160 kcal

Leggi su donnaup

(Di venerdì 24 novembre 2023) Per questa stagione ti consiglio la ricetta di un dolce perfetto da mangiare in qualsiasi momento della giornata. La ricetta in questione è quella delallache è più buono di un semplice budino e molto più morbido di qualsiasi altro. Dopo il primo boccone tutta la tua famiglia ne sarà entusiasta e anche i tuoi ospiti, una volta assaggiatodolce, non potranno fare a meno di chiederti il bis. Inoltresarà perfetto anche se stai seguendo un regime alimentare controllato in quanto apporta pochissime calorie e ha un indice glicemico basso. Per realizzaredolce impiegherai solo pochissimi minuti e alla fine servirai a tavola una vera e propria leccornia. Recupera un busta alimentare e continua a leggere per scoprire cosa ...