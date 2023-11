Meteo weekend | cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 24 novembre 2023) Previsioni Italia Situazione. Secondo le previsioni, Mentre il Sud della Penisola continua a essere interessato da rovesci e temporali anche intensi, sul nord Europa ci sono grandi manovre in atto. Nei pressi del Mar di Norvegia si sta organizzando un grosso ciclone freddo direttamente collegato al vortice polare stratosferico. Il minimo in approfondimento avrà il compito, una volta raggiunto il Baltico, di risucchiare le correnti artiche di cui si nutre sin verso l’Europa centrale e meridionale. I modelli matematici hanno già trovato una convergenza sull’evoluzione riguardo il nostro settore. L’aria artica inizierà ad affluire sul Mediterraneo venerdì in tarda serata e stimolerà la formazione di un vortice di bassa pressione secondario che si organizzerà sulle regioni meridionali agganciando ciò che resterà della depressione attualmente ancora in azione. Dunque ...