Meteo Roma del 24-11-2023 ore 19 | 15

(Di venerdì 24 novembre 2023) al nord non mi parte il mattino sulle regioni del nord ma con locali fenomeni solo sunia Alpi Orientali neve fino a 100 200 m tra pomeriggio e sera ti rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con Ampi spazi di sereno goditi bene fino ai Fondovalle sulle Alpi al centro numero di telefono al mattino con fenomeni sparsi possibili su Marche Abruzzo e localmente basso Lazio fenomeni graduale scorrimento su tutti i settori tra pomeriggio e sera nel inversi quattro 600 metri al sud condizioni tempo stabile per gran parte della giornata con nuvolosità irregolare associato a pioggia e temporali sparsi neve lungo l'Appennino oltre 600 1000 migliora nella serata con residui fenomeni sul Molise Puglia grazie in Sicilia temperature in ulteriore diminuzione su tutta la penisola