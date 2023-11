Meteo per il ponte dell' Immacolata | Mario Giuliacci | ecco cosa svelano i modelli

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Le proiezioni dei moper il periodo fino alindicano persistente freddo. Molti chiedono al colonnelloquando ci si può attendere la comparsaa neve nelle aree pianeggianti. E ovviamente il colonnello, suo sito, prova ad offriree risposte al quesito. In premessaricorda come va tenuto presente che la previsionea neve nelle pianure è uno degli aspettirologici più complessi. Le condizioni atmosferiche necessarie per avere neve nelle pianure italiane non sono favorevoli. È essenziale innanzitutto un'ondata di freddo (o preferibilmente di gelo) che coinvolga l'intera penisola. Tuttavia, è noto che questo tipo di ...