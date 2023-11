Meteo | freddo intenso nel weekend | prossima settimana maltempo e neve a bassa quota

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 24 novembre 2023) Imminente ormai l’arrivo di un frontedi matrice artica anche sul Mediterraneo centrale. Entro la giornata di sabato temperature in netta diminuzione sulla Penisola, valori in calo anche di 10-12 gradi rispetto agli attuali. L’ultimodi novembre porterà anche lacon fiocchi fino a 400-500 metri lungo l’Appennino centro-meridionale. Rapido miglioramento per domenica...