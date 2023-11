Menopausa | dal calo del desiderio all’incontinenza | come gestire i sintomi più fastidiosi

Leggi su iodonna

(Di venerdì 24 novembre 2023) Gli effetti dellaconsiderati più difficili da? Per le donne, oltre a vampate dire e vuoti di memoria, l’incontinenza. Mentre per i loro partner, ildelsessuale è spesso ritenuto il sintomo più invalidante. È quanto emerge da una ricerca commissionata da Lines Specialist per indagare le ripercussioni che laha sul vissuto delle donne, sotto il profilo relazionale, psicologico e fisico, ma anche l’approccio e il livello di conoscenza degli uomini rispetto a questo tema. Se da un lato laviene vissuta dalla maggior parte delle donneun fenomeno naturale, dall’indagine emerge, dall’altro, questa fase porti molte a fare i conti con ...