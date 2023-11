Meloni travolta dalle sue bugie Dall’Ucraina alle buste paga

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 24 novembre 2023) Tutto e il contrario di tutto. Nel lungo premier time al Senato, Giorgia, incalzata dai parlamentari di maggioranza e opposizione su diverse questioni, che spaziavanomisure per la crescitascelte di politica internazionale, ha messo a nudo tutte le contraddizioni del suo governo. La prima interrogazione è sulla natalità e l’occupazione femminile. Da ottobre 2022 ad oggi, ha argomentato la premier, si è registrata una serie di record occupazionali: record del tasso di occupazione, record di occupati, record di occupazione femminile in termini assoluti. “Per quanto attiene in particolare al tema del lavoro femminile, credo che questi risultati siano anche il frutto di misure che hanno avuto l’obiettivo di incentivare l’occupazione, soprattutto favorendo tempi di vita e tempi di lavoro, cioè non ...