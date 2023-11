Meloni tende la mano a tutte le donne impaurite | non siete sole | noi siamo libere

Leggi su iltempo

(Di venerdì 24 novembre 2023) "Quando si pensa che avere paura sia normale, non lo è. Quando si pensa che l'amore possa fare male, non è amore. Non c'è nessuno che può toglierci la libertà e che può pensare di possederci. Noi". È il messaggio che Giorgialancia alla vigilia della Giornata Internazionale contro la violenza sulle. Il presidente del Consiglio parla in piazza Colonna mentre alle sue spalle la facciata di palazzo Chigi si illumina con lo slogan 'Non sei sola, chiama il 1522'. Assieme al premier ci sono i ministri dello Sport e i Giovani e della Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, Andrea Abodi ed Eugenia Roccella, oltre a rappresentanti del mondo dello sport. "Staseraqui per dire con un numero di telefono alleitaliane che non sono- spiega ...