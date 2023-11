Meloni | missione nel cuore dell’Europa con la testa al Mediterraneo

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 24 novembre 2023) Mercoledì la Premiere mezzo governo sono stati in trasferta a Berlino. La signora Primo Ministro è stata a colloquio con il Cancelliere Scholtz, mentre i ministri che la hanno accompagnata hanno incontrato i loro omologhi per discutere vis a vis tutto quanto dovrà essere realizzato in base all’ accordo che è stato firmato a conclusione di quei lavori. Action Plan o Piano d’ Azione, questo è il nome di quel documento, ricorda da vicino il “Piano di Collaborazione rinforzata” tra Italia e Francia, sottoscritto da Draghi e Macron nel novembre del 2021 al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tutt’altro che formale. Per poco non sono coincise anche le date, perchè l’episodio romano prese forma il 27 del mese. È facile pensare che, di conseguenza si sia formato un triumvirato, replica di qualcosa vagamente del genere avvenuta ai ...