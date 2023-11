Meloni in aula smonta le accuse dell' opposizione

Leggi su iltempo

(Di venerdì 24 novembre 2023) Giorgiaal Senato difende l'operato del Governo. Negli ultimi 10 anni solo tre volte un presidente del Consiglio era andato inper rispondere ae interrogazioni a risposta immediata e negli ultimi 4 anni non era mai successo. Interrogazioni che hanno toccato vari temi: dai ristori peri danni provocati dall'alluvione in Emilia Romagna alle pensioni passando per la manovra finanziaria e le misure per la sicurezza. Ovviamente, anche se non rientrava fra i temi,ha voluto fare un accenno al caso di Giulia Cecchettin e prima di iniziare ha ringraziato «tutti i gruppi parlamentari per il lavoro che hanno fatto in sede di approvazionee norme di contrasto alla violenza contro le donne». Poi ha snocciolato una serie di record raggiunti dalla sua squadra di governo partendo proprio ...