Meloni | il botta e risposta con Renzi | “Caro benzina? Ci aiuti lei con il suo amico Bin Salman”

Leggi su ildifforme

(Di venerdì 24 novembre 2023) A Palazzo Madama sono volate scintille tra la premier Giorgiae il leader di Italia Viva, Matteo, durante il question time. Dopo l’inconveniente tecnico del microfono rotto, la presidente del Consiglio non è andata leggera nel rispondere alle accuse mosse dal volto Iv.vs: “Paese in crescita? Non è la realtà” L'articolo proviene da Il Difforme.