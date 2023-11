Meloni “Cambio di rotta sui fondi europei”

Leggi su ildenaro

ROMA (ITALPRESS) – "L'accordo tra governo e Regione Veneto investe importanti risorse in quello che si chiama Accordo di Sviluppo e Coesione. Questi accordi fanno parte di una di quelle ampie riforme che il governo ha fatto per invertire la soprattutto sull'utilizzo dei. Non sempre le risorse mancano, a volte ci sono state ma non si è stati in grado di spenderle. Noi abbiamo pensato di riformare il Fondo di Coesione in maniera tale da rendere quei pienamente spendibili". Così il presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso della firma dell'Accordo per la coesione con la Regione Veneto.