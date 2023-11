Me contro Te | fuori oggi il disco Natale con Lui & Sofì

(Di venerdì 24 novembre 2023) I Mete pubblicanoun nuovo album di canzoni di, tra inediti e cover di classici natalizi Dopo il successo dell’album Il Fantadei Mete che ha esordito al n.1 nella classifica ufficiale FIMI/Gfk e ha ottenuto ildi Platino, i Mete tornano con un nuovo album di canzoni dicon Luìvenerdì 24 novembre e conterrà 10 brani di cui 3 inediti e 7 cover di classici natalizi. L’album esce con due formati, una standard con le sagome natalizie di Luì e, una pallina dibidimensionale da appendere sull’albero e una letterina per fare gli auguri o un ...

Tapiro a Fedez - furioso contro Morgan : «Smentisca tutto o lo porto in tribunale». Cos'è successo davvero fuori onda

Uomini e Donne - Maurizio Laudicino : "Bullismo contro me ed Elena - quasi spinti fisicamente fuori da Gianni e Tina"

"Partiti maschilisti Salvini masochista. Meloni? Con gli evasori...". Schlein schiuma rabbia in tv : fuori controllo

“A Uomini e Donne bullismo contro me ed Elena - quasi spinti fuori dagli opinionisti” : lo sfogo dell’ex cavaliere Maurizio Laudicino

Eurodeputata della sinistra francese: L'UE deve evitare di fare false promesse ai Paesi candidati

"Mentre l'UE adotta giustamente 11 pacchetti di sanzionila Russia, i liberali, la destra e ... spessodalla realtà", ha concluso. [Modificato da Alice Taylor] Leggi qui l'articolo ...

Morgan contro X Factor: “Vogliono mandare i miei fuori onda, mi hanno cacciato non possono avermi lo stesso” la Repubblica

Morgan, i fuori onda segreti: “Bestemmiava e tirava pugni contro il muro, le lavoratrici erano impaurite” La Stampa

Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. Kustermann: educare all’affettività sin da piccoli

Il 25 novembre si celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Dica33 ha intervistato Alessandra Kustermann ...

Ternana-Palermo, Corini: «Sono state due settimane intense. Insigne Ieri ha avuto un problema…»

Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro la Ternana. Ecco le parole del tecnico rosanero: «Su cosa abbiamo lavorato in queste due settimane Da un punto di vista d ...