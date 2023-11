Mazzarri si ripresenta al Napoli | “Porto esperienza ad una grande piazza | e sugli obiettivi…”

Leggi su serieanews

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il nuovo tecnico delha parlato alla vigilia del match contro l’Atalanta, il primo sulla panchina azzurra per lui. Alla vigilia del match con l’Atalanta, Walterha affrontato la prima conferenza stampa come tecnico del. Gli azzurri sono chiamati ad una serie di partite durissime al rientro dalla sosta per le Nazionali. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.