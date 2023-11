Mazzarri | «Farò capire alla squadra che non bisogna sottovalutare niente per vincere le partite»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 novembre 2023) Walter, allenatore del Napoli, in conferenza stampa ha chiarito il perché ha accettato di tornare a Napoli. Era scontata la domanda su come risollevare il gruppo e la risposta diè stata piuttosto chiara. Napoli in momento difficile, cos’ha detto? «La cosa più facile da dire è che dopo 23 anni nel calcio, pur non avendo vinti Scudetto ma quella Coppa Italia dopo oltre 20 anni senzae ricordo cosa accadde dopo quella vittoria con la Juventus. Ai ragazzi ho detto che probabilmente unache non è abituata aè fisiologico che concedesse qualcosa quest’anno. Ma anche ai ragazzi ho detto che ci sono particolari che fanno la differenza, i ragazzi stessi inconsciamente mollano alcuni particolari e rincorse agli avversari. ...