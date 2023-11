Mazzarri e l’Emozione Pre-Partita | ecco cosa è successo a Castel Volturno

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 24 novembre 2023) Walteraffronta con intensa emozione il suo ritorno sulla panchina del Napoli. Giorni di profonda riflessione aprima dell’Atalanta. Notizie calcio Napoli – Walter, allenatore del Napoli, sta vivendo giorni intensi a. Il tecnico, noto per la sua passione e il suo impegno, è carico di emozioni in vista di questo nuovo debutto sulla panchina del Napoli. Come si Preparaper la Sfida dell’Atalanta? Waltersi avvicina allacontro l’Atalanta con un misto di emozione e aspettativa. Vivendo giorni intensi a, il ritorno sulla panchina del Napoli è carico di significati per il tecnico. La sua preparazione è segnata da un ...