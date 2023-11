Mattia Feltri | Il giornalismo vive una fase difficile

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il destino è nelle nostre mani Italia Oggi, di Antonino D’Anna, pag. 8 C’è speranza, in questo Paese: e quando capiremo che non dobbiamo delegarla ad altri ma costruirla da soli, allora avremo una politica, una società, persino unmigliore., direttore dell’Huffington Post e firma de La Stampa, non molla: siamo stati una grande cultura, potremmo esserlo di nuovo. Le soluzioni magiche non ci servono, eppure le votiamo regolarmente: la politica, in fondo, è lo specchio di quello che siamo, anche se una sorpresa è sempre possibile. Domanda. Direttore, Pierpaolo Pasolini del 1974 scrisse: «L’Italia è un Paese ridicolo e sinistro». Non parlo di Giulia Cecchettin, sulla quale si sta esercitando pornografia sociale di massa: ma come vedi l’Italia di oggi? Risposta. Mah, non è stata pornografia sociale: il suo caso è ...