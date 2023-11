Martusciello | “Che vittoria per l’Italia ottenuta sugli imballaggi”

Leggi su notizie

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il deputato di Forza Italia racconta una storia incredibile e di un successo ottenuto all’Europarlamento in un settore sottovalutato, ma fondamentale per il nostro paese E chi l’avrebbe mai detto che gli “” potessero essere così importanti e preziosi per il nostro paese. Sembra incredibile, ma è la verità. Unapolitica e di grande rilevanza anche e soprattutto economica. Ad ottenerla e portarla avanti come se fosse una delle cose più importanti da fare l’eurodeputato di Fi Fulvio(membro della Commissione per l’ambiente del Parlamento europeo). Ed è lui stesso che racconta e fa capire quanto sia stato importante: “rischiava di perdere il 13% del Pil a causa del furore ideologico impresso al tema ambientale dal socialista Timmermans che, fortunatamente, non è più commissario ...