Marisa Laurito rivela l' oscuro segreto su Orietta Berti | nessuno avrebbe mai immaginato la verità! Retroscena scioccante

(Di venerdì 24 novembre 2023) Un incredibile evento che ha lasciato tutto il pubblico a bocca aperta. Cosa è realmente successo tra? Scopriamo insieme questo insolito avvenimento., nata nel '51, da sempre ha avuto il sogno di diventare un'attrice. Il suo percorso inizia con la compagnia teatrale di Eduardo De Filippo, dove ha la possibilità di interpretare numerose parti sia in teatro che al cinema. Il suo vero trionfo arriva negli anni '80, quando inizia a partecipare a diverse trasmissioni televisive, tra cui "Quelli della notte". Nonostante i suoi successi televisivi,non ha mai dimenticato le sue origini teatrali e ha continuato a recitare sul grande schermo. Il cambio di conduzione a "Quelle Brave Ragazze"...

Pietro Perdini è il compagno di Marisa Laurito : figli ed ex marito Franco Cordova - il matrimonio “lampo”

Marisa Laurito a Verissimo : “Molestie in tv da persone importanti”

"Molestata da una persona molto importante" : Marisa Laurito - scandalo in tv

Marisa Laurito - dal successo all’addio programmato : “…ho organizzato il funerale” | Paura per l’attrice

Al Trianon Viviani settimana con Gnut e il cast femminile di "Non ci sto"

Al Trianon Viviani sono due gli appuntamenti in cartellone nel fine settimana. Il teatro, diretto artisticamente da Marisa Laurito, ospiterà venerdì 24 novembre Gnut, nel recital "Nun te ne fa'". Sabato 25 e domenica 26 novembre, si terrà una serata musicale in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 24 al 26 novembre

Al Trianon Viviani sono due gli appuntamenti in cartellone nel fine settimana. Il teatro, diretto artisticamente da Marisa Laurito, ospiterà venerdì 24 novembre Gnut, nel recital “Nun te ne fa’”.

Trianon Viviani, weekend con Gnut e il cast femminile di “Io non ci sto”

Una squadra, tutta al femminile, di otto cantanti, calca il palcoscenico del Trianon Viviani per “Io non ci sto. Voce ‘e femmene”, lo spettacolo musicale, scritto e diretto da Maurizio Palumbo, contro ...