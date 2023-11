Mario Sechi | i nuovi Robespierre ci vengono a trovare

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Tante volte abbiamo difeso il “free speech”, non abbiamo certo timore del dibattito, anche aspro, le nostre idee sono quelle dei conservatori liberali (e se serve anche libertarian), sono quasi sempre scomode perché non fanno parte del generatore automatico di slogan dei benpensanti, sono naturalmente contro il politicamente corretto e fuori dalla rotativa del giornalismo collettivo. Accettiamo le critiche, anzi direi che le sollecitiamo con un certo gusto per il duello, perché noi amiamo prendere posizione e ce ne assumiamo la responsabilità. A questo servono i giornali d'opinione, questo è lo spirito di Libero. Non piace alla sinistra, lo testimonia il fatto che con l'eccezione di Matteo Renzi (che ha ricordato «il fascismo degli antifascisti» di pasoliniana memoria), nessuno a sinistra ha pensato di darci non dico la solidarietà (troppa grazia, sarebbe un'automatica accusa e ...