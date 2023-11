Mario Balotelli incidente nella notte a Brescia | lui illeso | ecco il video dell’auto distrutta

Leggi su isaechia

(Di venerdì 24 novembre 2023) Paura per il calciatore, attualmente militanteformazione turca dell’Adana: ieri, sera, infatti la star del calcio – che presto diventerà zio – è stato coinvolto in und’auto a, più precisamente in via Orzinuovi. L’ha avuto luogo intorno alle 20.30, mentre il calciatore si trovava a bordo della sua auto un’Audi nera, con la quale è improvvisamente uscito fuori strada. La sua auto è andata, ma lui seppur barcollante ne è uscito. Tutti gli airbag della vettura sono infatti scoppiati e per questo motivo il calciatore ha avuto bisogno dell’intervento dei soccorsi per farsi medicare. Stando a quanto riportato nelle scorse ore dal Giornale di, ...