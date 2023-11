Marina di Latina | Celentano e Di Cocco incontrano il ministro Musumeci

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 24 novembre 2023), 24 novembre 2023 – Il Sindaco Matildee l’assessore Gianluca Dihanno incontrato ilper la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello. Presente anche il senatore Nicola Calandrini. Un incontro per parlare di valorizzazione e riqualificazione delladi, per far crescere l’economia della città e, a caduta, quella della provincia. “La nostra amministrazione – dichiara l’assessore alle Politiche del mare Gianluca Di– ha tra le priorità quella del rilancio della. Riteniamo, infatti, che dal mare e col mare si può valorizzare un intero territorio. Nell’incontro con ilabbiamo avuto l’occasione di illustrare la nostra politica, soffermandoci su ...