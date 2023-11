Marigliano | studente 15enne picchia la professoressa a scuola

Studente 15enne sferra un pugno ad una prof a scuola nel napoletano

Sferrato un pugno al petto di una delle sue insegnanti: protagonista dell'episodio violento, avvenuto ieri nell'Its Rossi Doria di, in provincia di Napoli, è uno15enne che frequenta l'istituto. L'insegnante, che ha 64 anni, visibilmente impaurita, si è recata in ospedale per farsi visitare. I sanitari non ...

La vicenda è accaduta all’Istituto Rossi Doria di Marigliano. I carabinieri sono intervenuti sul posto, ma l’insegnante ha deciso di non emettere alcun esposto nei confronti del 15enne.

L’insegnante 64enne è andata al pronto soccorso dell’ospedale, dal quale è stata dimessa senza prognosi. Aveva dolore ed era sotto choc ...