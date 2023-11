Maria contro Barbara a UeD | “Perché ti umili?” Roberta lancia una stoccata a Ida

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 24 novembre 2023) Altra puntata molto movimentata quella andata in onda oggi a Uomini e Donne. La messa in onda è proseguita dal blocco dedicato aDe Santi e Marco Viola. In tale occasione,De Filippi non ha potuto fare a meno di invitare la donna a cambiare atteggiamento. Successivamente, poi, si è passati ad uno straDi Padua e Ida Platano. Lo sfogo diDe FilippiDe Santi Nella puntata di oggi di Uomini e Donne,De Filippi ha redarguitoDe Santi. In particolare, la donna ha continuato ad insistere con Marco, chiedendogli per quale ragione non voglia uscire con lei. L’uomo ha detto che a pelle sente che tra loro non ci potrà mai essere una relazione. La dama non si è capacitata di tutto ...