Maria Callas | a Speciale Tg1 l’omaggio con Monica Bellucci

Leggi su tuacitymag

(Di venerdì 24 novembre 2023) A pochi giorni dalla celebrazione del centenario della nascita di, il prossimo 2 dicembre, si moltiplicano le iniziative per alimentarne il ricordo e scandagliare la figura della più grande voce di tutti i tempi. Domenica in tv, su Rai Uno, all’interno del programmaTg1 verrà proposto il lavoro: “: lettere e memorie” con. Dopo essere stata presentata in anteprima alla diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma, nella sezione dedicata alla Storia del Cinema, la produzione cinematografica intitolata “: Lettere e Memorie”, concome protagonista e con la regia di Tom Volf e Yannis Dimolitsas, si appresta a debuttare ...