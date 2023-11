Mare | Musumeci | ' Italia punta alla leadership'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Palermo, 24 nov. (Adnkronos) - “Spazio esono le due sfide che l'deve sapere affrontare e vincere nei prossimi anni, se vuole assumere unanel bacino euro-afro-asiatico, con innegabili ricadute sul piano economico ed occupazionale”. Lo ha ribadito il ministro per la Protezione civile e le Politiche delNello, intervenendo stamane a Roma al Forum Space&Blue, assieme al ministro per le Imprese ed il Made in Italy Adolfo Urso. “Serve definire su tale materia una bozza di Piano strategico -ha chiarito- e per questo ai primi di dicembre riunirò il Comitato interministeriale per le Politiche delper avviare un confronto, con il coinvolgimento degli altri ministeri interessati e degli attori che operano nel settore. Sono ...