Mara Sattei pubblica il nuovo singolo Mare aperto

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 24 novembre 2023) in cui continua la sua esplorazione sonora nell’EDM Ogni brano diè un viaggio, alla scoperta non solo di luoghi fisici, ma anche dell’anima: questa volta l’artista ci porta al largo, verso quella linea infinita che si staglia tra ile l’orizzonte.(Island Records/Universal Music) è il titolo del, da oggi, venerdì 24 novembre, in radio e in digitale. Dopo Piango In Discoteca,prosegue la sua esplorazione sonora nell’EDM. Prodotta da Enrico Brun,attraversa la vastità senza fine del, che diventa metafora dell’immensità dei pensieri, dove tutto è fermo e dove è facile perdersi. Di cosa parla il brano, le parole di ...