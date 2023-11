Manovra | solo elemosine per l’ambiente | ecco le proposte di emendamento di Wwf

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) di Stefano Lenzi* Le politiche green sono al palo in Italia. La2024, all’esame del Senato, segna una battuta d’arresto per il nostro Paese nel percorso per la decarbonizzazione (verso la neutralità climatica al 2050), la conservazione della biodiversità (30% di aree terrestri e marine tutelate entro il 2030), lo sviluppo sostenibile (attuazione della Strategia nazionale al 2030, da poco approvata). Per colmare questo gap abbiamo proposto un pacchetto di 11 misure per la transizione ecologica, coerente con il Green Deal europeo e per un’Italia capace di futuro. È unapovera, con scarse risorse per gli investimenti, completamente sbilanciata, come rilevato dalla Corte dei Conti, nel finanziare con ben 11,6 miliardi di euro (dal 2024 al 2032) un progetto quale il ponte sullo Stretto di Messina con impatti limitati sul sistema economico ...