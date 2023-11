Manovra | domani la Cisl in piazza per un nuovo patto sociale

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 24 novembre 2023) Roma, 24 nov. (askanews) –lamanifesterà a Roma, inSanti Apostoli, per sollecitare miglioramenti della, in particolare sulle pensioni. L’iniziativa sarà chiusa dall’intervento del leader Luigi Sbarra. La confederazione di via Po chiederà a Governo e Parlamento di correggere e migliorare la legge di bilancio, lanciando a esecutivo, sistema delle imprese e agli altri sindacati la sfida di un “” e di una “Agenda 2024” per la crescita e lo sviluppo. Tutte le delegazioni che parteciperanno a Roma all’iniziativa dellaavranno al braccio e alle bandiere un nastro rosso, per affermare un no alla violenza sulle donne, anche in occasione della giornata mondiale contro i femminicidi. E’ prevista inla ...