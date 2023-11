Manovra | Boccia | ' governo cancelli tagli e ripristini Ape sociale e Opzione donna'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - “Meloni ha dovuto ammettere in Parlamento che sulle pensioni faranno un intervento per tornare indietro. Noi proponiamo di abolire l'articolo 33 chea le pensioni di medici e di altre categorie di dipendenti pubblici”. Cosi il presidente dei senatori del Pd Francesco, in una intervista al Corriere della Sera. “C'è il rischio di un fuga verso la pensione che sarebbe un disastro per la sanità. Sono 5.200 i medici che hanno già raggiunto 67 anni e che, entro il 30 novembre, devono decidere se lasciare il lavoro. E altri 18 mila hanno tra 62 e 67 anni. Inoltre chiediamo di ripristinare l'Apecome erano fino al 2022 e una pensione di garanzia per i lavoratori totalmente nel contributivo. Sulle donne - insiste- il ...