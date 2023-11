Manchester City-Liverpool | Premier League | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 24 novembre 2023)è una partita della tredicesima giornata die si gioca sabato alle 13:30: tv,. Riparte col botto lae l’anticipo del sabato all’ora di pranzo mette di fronte ilprimo in classifica ed uno dei suoi principali concorrenti per il titolo, il. I Reds hanno un solo punto in meno della corazzata di Pep Guardiola ed occupano la seconda posizione insieme all’Arsenal, che qualche ora dopo se la vedrà con il Brentford in uno dei vari derby della capitale inglese. Rodri – IlVeggente.it (Ansa)Prima della sosta a mettere fine alla striscia vincente deizens era stato il ...