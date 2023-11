Maltempo e vento forte in arrivo | scattano le allerte in Campania

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regioneha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali sulla fascia costiera e, in particolare, sulle zone di allerta 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, area Vesuviana),3 (penisola Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento). Contestualmente, lo stesso Centro Funzionale ha emanato una allerta meteo pere mare agitato su tutto il territorio regionale. Entrambe gli avvisi riguardano la giornata di sabato 25 novembre (e saranno validi dalle 01.00 alle 22 di domani). Il quadro meteo evidenzia che la perturbazione interesserà dapprima i quadranti settentrionali della regione per poi interessare quelli meridionali: le precipitazioni, anche a carattere di intenso ...