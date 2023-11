Magoni | “Mazzarri allenatore giusto per il Napoli attuale”

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 24 novembre 2023) Oscar, ex calciatore del, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Ecco le sue dichiarazioni: Cosa ci lascia la sosta Nazionali dopo la qualificazione degli Azzurri e il ritorno adi Walter? “Per la Nazionale non mancano le note positive. La cosa più importante, per il sistema calcio, è essersi qualificati agli Europei. Per quanto riguarda il, credo chesia l’piùper il momento. I partenopei sono attesi da una gara complessa e vedremo, sin da subito, quale sarà l’impatto di” L’Atalanta, pur essendosi privata di giocatori importanti, ha saputo acquistare calciatori come Scamacca, De Ketelaere e Tourè. Inoltre, i ...