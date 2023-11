Madonna | The Celebration Tour a Milano | foto e video del concerto del 23 novembre

Leggi su cultweb

(Di venerdì 24 novembre 2023) C’era molta attesa per, con la prima data del suo The, e la star non ha deluso le aspettative dei fan italiani, nonostante le quasi due ore di ritardo per l’inizio del. Sin dal suo debutto a Londra, il nuovomondiale di, che è una celebrazione di 40 anni di carriera, pieno zeppo di autocitazioni dal suo immaginario e dai suoi album,precedenti, si è rivelato uno show da non perdere. Ecco lee idalla prima data milanese, al Forum di Assago. La seconda si terrà sabato 25. Tra i vip presenti aldel 23, nel pubblico, c’erano Elodie, Mahmood, Marco ...