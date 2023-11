Madonna show a Milano | fan in delirio Ma il concerto inizia con 2 ore di ritardo

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 24 novembre 2023) L’indiscussa regina del pop torna in Italia dopo otto anni di assenza ballando sulle note dell’intramontabile “Like a Virgin”, singolo pubblicato nel 1984. Ieri sera, giovedì 23 novembre,ha conquistato il cuore di 11mila fan inal Forum di Assago, che l’hanno attesa per quasi due ore rispetto all’orario d’inizio previsto. Ecco perché., tanti ospiti vip Presenti al suo Celebration Tour diversi nomi celebri della moda e musica italiana come Elodie, Mengoni, Donatella Versace e Giorgio Armani. Per celebrare i suoi 40 anni di carriera, la diva si è esibita con la stessa passione, trasgressione e sensualità che l’hanno sempre contraddistinta e resa unica. Provocante e nostalgica ha poi ricordato le sue radici, il suo passato e la sua storia, presentando anche alcuni dei suoi figli ...