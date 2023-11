Madonna | il concerto a Milano e la scaletta

(Di venerdì 24 novembre 2023) Veronica Ciccone al Forum di Assago porta il mito in uno show di due ore e mezza. Quarant'anni di rivoluzioni, provocazioni, traguardi. C'è spazio per crocifissi e peccatori, autoerotismo e cowboy, orge e ring da boxe, Martin Luther King e bandiere della pace, inclusione e resurrezione. Le foto e il racconto

Madonna - un ciclone a Milano : 11mila in delirio per il concerto kolossal

Madonna - un ciclone a Milano : 11mila in delirio per il concerto kolossal

Madonna - un ciclone a Milano : 11mila in delirio per il concerto kolossal

Madonna - un ciclone a Milano : 11mila in delirio per il concerto kolossal

Madonna - un ciclone a Milano : 11mila in delirio per il concerto kolossal

Il ciclone Madonna a Milano - 11mila in delirio : “Non sarà un concerto come gli altri” (video)

Continuano i "concerti d'autunno" della Cappella Musicale del Calvario

Il, che vede protagonista l'ensemble " Les Folies Ensemble ", è in programma per domenica 26 novembre , dalle ore 18.30, nel santuario delladella Neve di Domodossola. L'Ensemble, ...

Madonna, concerto a Milano: «Vi racconto la mia storia, mai dimenticare il passato» Corriere della Sera

Madonna conquista Milano: in undicimila per la prima data italiana del Celebration Tour TGLA7

Madonna, il concerto definitivo è a Milano: «Non dimenticate mai da dove arrivate»

Veronica Ciccone al Forum di Assago porta il mito in uno show di due ore e mezza. Quarant'anni di rivoluzioni, provocazioni, traguardi. C'è spazio per crocifissi e peccatori, autoerotismo e cowboy, or ...

O mia bela Madunina

Un concerto strepitoso – e uno dei suoi tour forse migliori di sempre – per ribadire chi è la queen. Lady Ciccone porta il Celebration Tour a Milano, tra eleganza e baracconaggine, sesso e politica, ...