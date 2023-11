Madonna ci insegna come rimanere una popstar per 40 anni NEW

Leggi su panorama

(Di venerdì 24 novembre 2023) Se Michael Jackson è universalmente considerato, a quattordicidalla sua scomparsa, il Re del Pop, non c’è dubbio che la corona di regina appartenga ancora saldamente a, con buona pace delle sue agguerrite, giovani e talentuose rivali. Lo spettacolare concerto di ieri sera a Milano ha confermato ancora una voltalo scettro dinumero uno al mondo sia ancora saldamente nelle sue mani, nonostante l'età non più verdissima (65).sempre, quando si esibisce Louise Veronica Ciccone, lo spettacolo totale, tra musica, danza e recitazione, è assicurato e non mancano le provocazioni, maha stupito soprattutto per la sua energia e per la sua voglia di divertire e di divertirsi sul palco, senza fare mancare i brividi delle sue ballad di ...