Ma l’Europa non ha fatto nulla per la pace in Ucraina e in Medio Oriente

(Di venerdì 24 novembre 2023) «Quelli sempre più stanchi della guerra di Putin inpotrebbero “svegliarsi” in un mondo meno libero»: il monito di Andrij Yermak, capo della segreteria del presidente Volodymir Zelensky, tradisce il crescente timore della leadership di Kiev di un raffreddamento del sostegno dell’Occidente. Nonostante le reiterate assicurazioni di appoggio «fin quando sarà necessario» e le prospettive di adesione all’Ue e alla Nato, gli Stati Uniti sacrificano alle beghe interne, almeno fino a gennaio, ulteriori aiuti e l’Unione europea non sta al passo degli impegni presi nel fornire munizioni ed equipaggiamenti. Se chiodo scaccia chiodo, guerra scaccia guerra. Il conflitto scatenato dall’invasione russa, ormai oltre 21 mesi or sono, è ormai divenuto «l’altra guerra» per le cancellerie e per i media, “distratti” (ma anche “attratti”) da quanto di atroce avviene in ...