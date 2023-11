(Di venerdì 24 novembre 2023) () - Continua il ‘viaggio’ difra le persone con Hiv, per conoscere i loro bisogni, le loro paure e le loro speranze.27 novembre, alle ore 15,con “di Hiv. Peral”, il ciclo di webinar promosso dain collaborazione

Lunedì terzo appuntamento con 'Parliamo di Hiv oggi. Per guardare al domani' – segui la diretta su Adnkronos

Lunedì terzo appuntamento con ‘Parliamo di Hiv oggi. Per guardare al domani’ – segui la diretta su Adnkronos

Lunedì terzo appuntamento con 'Parliamo di Hiv oggi. Per guardare al domani' – segui la diretta su Adnkronos

Lunedì terzo appuntamento con 'Parliamo di Hiv oggi. Per guardare al domani' " segui la diretta su Adnkronos

27 novembre, alle ore 15,appuntamento con 'Parliamo di Hiv oggi. Per guardare al domani', il ciclo di webinar promosso da Adnkronos in collaborazione con ViiV Healthcare, per ...

Lunedì terzo appuntamento con 'Parliamo di Hiv oggi. Per guardare ... L'Identità