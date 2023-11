Lunedì 11 dicembre | Festa della Pallavolo Umbra

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 24 novembre 2023) La fine dell’anno è un periodo nel quale le tradizioni sono più forti, tra i tanti appuntamenti che si ripetono a scadenze regolari ci sono le celebrazioni, e tra queste la. L’iniziativa di solidarietà ideata dalla testata giornalistico-sportiva Pianeta Volley cerca di coinvolgere tutti gli addetti ai lavoridisciplina sportiva più rappresentativa in ambito regionale. Per la tredicesima volta gli amanti delle schiacciate avranno l’opportunità unica nel suo genere di radunarsi in maniera diversa dal solito, non in un campo, non divisi da una rete, bensì uniti nella volontà di divertirsi e di farebeneficenza. Sarà ancora il ristorante-pizzeria La Sera in viale Tazio Nuvolari a Perugia (proprio dietro al palasport in località Pian di ...