L' ultimo bacio della morte | chi è stato fatto fuori da Elly Schlein | Guarda

(Di venerdì 24 novembre 2023) In Olanda vince il sovranista Geert Wilders e straperde Frans Timmermans, l'ex potentissimo commissario Ue che si era dimesso in estate da Bruxelles proprio per potersi dedicare alle elezioni nei Paesi Bassi sperando di diventare premier. Obiettivo fallito clamorosamente. Carlo Fidanza, capodelegazione di FdI all'Europarlamento, ricorda come «dopo l'Argentina, l'effetto-si abbatte sulle elezioni olandesi. Anche in questo caso non è bal'accorato endorsementsegretaria Dem per evitare all'ex Commissario Ue alle eurofollie green Frans Timmermans e al suo listone rosso-verde una sonora sconfitta». Nel caso di Javier Milei, la segretaria del Pd si era addirittura avventurata in un elogio di Sergio Massa, peronista di sinistra e ministro dell'economia fra i responsabili del disastro argentino. ...