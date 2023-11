L’Ucraina deve entrare subito nell’Unione europea | dice Matteo Renzi

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 24 novembre 2023) «Sulla politica internazionale sono ottimista. È vero che c’è un nuovo disordine mondiale, abbiamo assistito a eventi di portata storica, provato dolore enorme per quello che è accaduto, ma c’ motivo per essere ottimisti». Sul palco del Linkiesta Festival al Teatro Franco Parenti di Milano,cerca una nota positiva nel quadro internazionale. «Sono certamente incredulo di fronte a chi non si rende conto che quello che hanno fatto i macellai terroristi di Hamas è fuori scala. E si è toccato il fondo. Io sono sotto shock per questo. Però il mondo arabo ha retto, in una sostanziale linea di sostegno alla prospettiva dei “due popoli, due Stati”. Se dovessi immaginare con una sfera di cristallo quello che accadrà quando colpiranno i leader di Hamas a Gaza sarà un accordo verso tra Israele e i Paesi arabi: Israele dovrà concedere alcuni dei ...